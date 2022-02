"Full House"-Star Bob Saget: Todesursache bekanntgegeben

Quellen, die Saget kannten, behaupten gegen├╝ber TMZ, dass der Schauspieler an "einer Hirnblutung" gestorben sei. Es habe zudem "einen offensichtlichen blauen Fleck" auf seinem Hinterkopf gegeben.

Saget, bekannt vor allem f├╝r seine Rolle in der Hit-Sitcom "Full House", war am 9. J├Ąnner tot in einem Hotelzimmer in Orlando entdeckt worden. Der Standup-Komiker war in Florida auf einer B├╝hnentour unterwegs. Saget wurde 65 Jahre alt.

Der Komiker war seit 2018 mit der Produzentin Kelly Rizzo verheiratet. Aus erster Ehe hatte er drei erwachsene T├Âchter. An Sagets Beerdigung in Los Angeles nahmen Freunde und Kollegen wie John Stamos, Candace Cameron Bure, Mary-Kate und Ashley Olsen sowie Jodie Sweetin teil.