Fürstin Charlène: Doch keine baldige Rückkehr?

Ob sie davor schon an den Fürstenhof zurückkehren wird, ist soweit nicht sicher. Sollte es aber tatsächlich stimmen, dass die zweifache Mutter erst im November in den Palast zurückkehren wird, würde Charlène demnach noch einige Zeit in der Klinik die schwere Trennung von ihrer Familie, besonders von ihren Zwillingen Gabriella und Jacques, überbrücken müssen: "Das Gute an der heutigen Zeit ist, dass wir Facetime haben, also werden die Kinder sie auf diese Weise von Angesicht zu Angesicht sehen können." Dennoch meinte die Adelsexpertin weiter: "Das wird die Dinge einfacher machen, aber nichts wird die persönliche Anwesenheit ihrer Mutter ersetzen."