Frühere Eislauf-Königin Katarina Witt übt Kritik an Corona-Maßnahmen

Die frühere deutsche Eislauf-Königin Katarina Witt hat nach eigenen Aussagen sehr mit dem aktuellen Corona-Lockdown zu kämpfen. "Ihr kennt mich fröhlich, optimistisch und unermüdlich voller Tatendrang. (...) Doch meine wochenlange Contenance wechselt sich langsam mit Ratlosigkeit, Empörung und teilweise Wut ab", schrieb die 55-Jährige am Montag auf ihrer Facebook-Seite. "Mehr und mehr umgibt mich ein Mantel der Melancholie und alles legt sich immer schwerer aufs Gemüt."

Katarina Wiss kritisiert Corona-Maßnahmen

Die gebürtige Berlinerin kritisierte die politischen Maßnahmen gegen die Pandemie, machte zugleich aber deutlich, dass sie keine "Corona-Verleugnerin" oder "Lockdown-Gegnerin" sei. Dennoch hadere sie derzeit mit einigen politischen Entscheidungen, die in der Pandemie getroffen wurden. "Kleine mittelständische Unternehmen, Einzelhandel, Solo-Selbstständige, Künstler, so viele Branchen sind seit März 2020 in extreme Schieflage geraten und die finanziellen, staatlichen Hilfen kommen entweder gar nicht oder nur tröpfchenweise an", schrieb sie.