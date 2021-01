Frühere "Destiny's Child"-Sängerin Kelly Rowland ist wieder Mama geworden

US-Sängerin Kelly Rowland ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Der Bub namens Noah Jon ist am 21. Jänner zur Welt gekommen, wie die 39-Jährige zu einem Foto ihres Nachwuchses auf Instagram schreibt. Ihr erster Sohn Titan Jewell ist mittlerweile fünf Jahre alt. Sie sei sehr dankbar, so Rowland in ihrer Mitteilung.

Vater ist Ehemann Tim Weatherspoon. Die R&B-Sängerin war vor allem als Mitglied der Band Destiny's Child ("Say My Name") bekannt geworden.