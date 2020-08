Frisch verliebt? Ex-Häftling Jeremy Meeks bandelt mit dieser Designerin an

Nanu, hat sich Jeremy Meeks etwa wieder verliebt? Das Männermodel mit den stahlblauen Augen hat sich 2019 von Top-Shop-Erbin Chloe Green getrennt. Mittlerweile scheint der 36-Jährige wieder in Dating-Laune zu sein.

Arm in Arm gesichtet: Meeks mit Designerin Jessica Rich

Wie Paparazzi-Fotos zeigen, wurde Meeks am Sonntagabend Arm in Arm mit Fashiondesignerin Jessica Rich gesichtet. Medienberichten zufolge waren die beiden zum gemeinsamen Abendessen in Los Angeles verabredet. Rich hängte sich bei Meeks ein, als dieser sie ins Restaurant führte.