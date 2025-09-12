Frisch getrennte Collien Fernandes würde im "Traumschiff" gern mehr flirten

Collien Fernandes wünscht ihrer Rolle der Schiffsärztin Dr. Jessica Delgado in der ZDF-Reihe "Das Traumschiff" mehr Liebesgeschichten. "Im Liebesleben von Frau Dr. Jessica Delgado ist bislang ja nicht so richtig viel passiert. Deswegen nerve ich unsere Produzentinnen und Produzenten immer", sagte die 43 Jahre alte Schauspielerin dem Nachrichtenportal web.de. Ihre Hartnäckigkeit scheine sich auszuzahlen: "Jetzt darf ich zumindest mal flirten."

Eine Romanze von Delgado mit Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen) sei allerdings nicht absehbar. "Dem hab' ich ja schon zugezwinkert, hier und da mal. Aber da kommt nichts zurück. Ich glaube, Jessica hat das mit ihm aufgegeben", so Fernandes.