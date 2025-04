"Friends"-Star Maggie Wheeler erzählt von besonderer Begegnung nach Perrys Tod

Schauspielerin Maggie Wheeler, die als Janice aus der Kultserie "Friends" weltberühmt wurde, hat im "Still Here Hollywood with Steve Kmetko"-Podcast von einem emotionalen Moment erzählt, der sich nach dem Ableben ihres beliebten Kollegen Matthew Perry ereignet hatte.

Der Schauspieler - er verkörperte in "Friends" Chandler Bing - war Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles gefunden worden. Zuvor hatte er wiederholt öffentlich über seinen Kampf gegen Suchtprobleme gesprochen. Berichten zufolge hatte er sich wegen Depressionen und Angstzuständen einer Ketamin-Therapie unter ärztlicher Aufsicht unterzogen. Zusätzlich soll er sich das Mittel auf dem Schwarzmarkt besorgt haben.

Ketamin ist ein seit Jahrzehnten bewährtes Narkosemittel. Manche Partygänger nutzen das Mittel auch als illegale Clubdroge. Ebenso können Menschen mit therapieresistenten Depressionen unter bestimmten Voraussetzungen mit Ketamin behandelt werden. "Ein schöner Moment, wenn man an so etwas glaubt" "Viele Leute sprechen von Geistern, die als Vögel auftauchen, und von anderen Dingen, die eine Art Botschaft senden, wenn jemand stirbt", so Wheeler, deren Bruder nach eigenen Aussagen ebenfalls den Kampf gegen die Sucht verloren hatte. "Nachdem Matthew gestorben war, war ich im Pool eines Nachbarn. Ich war allein, niemand war in der Nähe. Ich lag auf meinem Rücken und dachte an meinen Bruder. Und ich sagte: 'Pass auf ihn auf', und plötzlich flogen zwei Falken über meinen Kopf hinweg. Der eine kreiste und holte den anderen, und dann flogen sie vorbei. Das war ein schöner Moment, wenn man an so etwas glaubt." Sehen Sie hier den Podcast-Ausschnitt:

Der 90er-Jahre-Hit "Friends" dreht sich um das Leben einer Gruppe junger Freunde in New York. Die Serie um die Protagonisten Rachel, Ross, Chandler, Monica, Joey und Phoebe wurde von 1994 bis 2004 in den USA produziert und in zig Ländern zum Fernsehkult. Arzt räumte Schuld ein Nach der Festnahme von fünf Personen hatte im vergangenen Jahr einer von zwei angeklagten Ärzten vor Gericht seine Schuld eingeräumt. Der Mediziner aus San Diego bekannte sich in Los Angeles schuldig, das Narkosemittel Ketamin für Perry beschafft zu haben, wie US-Medien übereinstimmend berichteten. Das Strafmaß sollte im April bekanntgegeben werden. Die zuständige Richterin hatte ihm zuvor untersagt, weiter als Arzt zu arbeiten. Gegen Zahlung einer Kaution ist der Mann auf freiem Fuß. Ihm droht eine Gefängnisstrafe von bis zu zehn Jahren. Sein Mandant sei unglaublich reumütig, sagte der Anwalt des Arztes. Er wolle das Richtige tun und mit der Staatsanwaltschaft kooperieren. Laut der Anklageschrift soll der Arzt aus San Diego einem Kollegen in Los Angeles unter anderem mit einem gefälschten Rezept eine größere Menge Ketamin für Perry verkauft haben. Polizei und Staatsanwaltschaft hatten Mitte August schwere Vorwürfe gegen fünf Festgenommene vorgebracht, darunter Ärzte, Dealer und ein Assistent des Schauspielers. Bei der Fahndung ging es um die Frage, wie der Schauspieler an das Narkosemittel Ketamin gekommen war, das er zu seinem Todeszeitpunkt in ungewöhnlich hoher Menge im Blut hatte.