"Freunde für immer": Clooney und Pitt genießen erste Zusammenarbeit seit 16 Jahren

So setzte sich Pitt mit seiner Firma Plan B beim Kauf der Drehrechte für die Filme "The Big Short" und "Law of the Jungle" gegen Clooney durch. "Fairnesshalber, er hat mich beim Ankauf von 'Argo' überboten", sagte Pitt damals über seinen Kollegen. Ihrer privaten Verbindung scheint das aber keinen Abbruch getan zu haben.