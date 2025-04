Franziskus: So ehren Hollywood-Stars den verstorbenen Papst

Papst Franziskus ist am Ostermontag im Alter von 88 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben. Die ganze Welt trauert – auch zahlreiche Hollywood-Stars.

DiCaprio: "Eine der außergewöhnlichsten Anführer unserer Zeit"

Schauspielstar Leonardo DiCaprio hat zwei Fotos von sich und Papst Franziskus aus dem Jahr 2016 auf Instagram gepostet und dazu einen langen Text veröffentlicht. DiCaprio, der sich seit vielen Jahren für den Umweltschutz einsetzt, hebt auch genau diesen Aspekt in seiner Würdigung des Papstes hervor. Denn auch diesem habe die Umwelt am Herzen gelegen, betont DiCaprio. Für DiCaprios Doku "Before the Flood" stand Franziskus sogar vor der Kamera.

"Er bewies sein tiefes und unerschütterliches Engagement für den Umweltschutz", so Dicaprio auf Instagram. Und weiter: "Papst Franziskus betonte die Verbundenheit allen Lebens und forderte Einzelpersonen, Gemeinschaften, Institutionen und führende Persönlichkeiten der Welt auf, sich gemeinsam für unser gemeinsames Zuhause einzusetzen." Die Zusammenarbeit beschrieb er als "aufschlussreich, tief bewegend und [sie] regte zum Nachdenken an".

Sein Posting beendet DiCaprio mit den folgenden Worten: "Papst Franziskus war einer der außergewöhnlichsten spirituellen Anführer unserer Zeit. Sein Vermächtnis wird weiterhin Generationen von Umweltschützern auf der ganzen Welt inspirieren. Möge er in Frieden ruhen."