Football-Star Aaron Rodgers in "ernsthafter" neuer Beziehung

Rodgers steht ohne Team da

Mitte Februar war bekannt geworden, dass sich sein Team, die New York Jets, von Rodgers trennen. "Vergangene Woche haben wir uns mit Aaron getroffen und ihm mitgeteilt, dass wir auf der Quarterback-Position eine andere Richtung einschlagen wollen", hatten Coach Aaron Glenn und Manager Darren Mougey erklärt. Das Gespräch sei wichtig gewesen, um Klarheit zu haben. Rodgers kam im April 2023 zu den Jets. Er hatte zuvor 18 Saisonen für die Green Bay Packers in der NFL gespielt und das Team 2010 zum Super-Bowl-Gewinn geführt. In der vergangenen Spielzeit war er nach einem Achillessehnenriss zurückgekehrt und hatte 17 Spiele bestritten.