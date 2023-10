Football: Glücksbringer Swift unterstützte angeblichen neuen Freund im Stadion

Für Mahomes war es der 100. Einsatz in der Anfangsformation seiner NFL-Karriere, 80 dieser Spiele gewann er. Niemand vor ihm hat das geschafft. Seit der Auftaktniederlage gegen die Detroit Lions sind die Chiefs nun ungeschlagen. Die Broncos dagegen kassierten bereits ihre fünfte Saisonniederlage im sechsten Spiel.

Beziehungsstatus: Kein Kommentar

Swift war vor drei Wochen bereits im Stadion der Chiefs gewesen. Gerüchteweise ist die Sängerin in einer Beziehung mit Kelce, beide haben sich öffentlich dazu nicht konkret geäußert. Auch das Spiel der Chiefs in New York gegen die Jets verfolgte sie live, nur vergangene Woche in Minnesota fehlte die 33-Jährige. Um Swift herrscht in den USA derzeit u.a. wegen ihrer "The Eras Tour", von der nun ein Konzert u.a. auch in die österreichischen Kinos kommt, ein Riesenhype. Sie gastiert im August 2024 dreimal im Wiener Ernst-Happel-Stadion.