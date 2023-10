Taylor Swift feiert Filmpremiere in L.A. - angeblicher neuer Freund blieb daheim

Im himmelblauen Kleid auf den roten Teppich: Popstar Taylor Swift hat am Mittwochabend in Los Angeles die Premiere des Konzertfilms über ihre laufende Welttournee "The Eras Tour" gefeiert. Die Sängerin posierte mit Tänzerinnen und Tänzern ihres Tournee-Teams und den Filmschaffenden vor einem Kinokomplex in einem luxuriösen Einkaufszentrum, das am Mittwoch geschlossen und eigens für die Veranstaltung reserviert worden war.