Fitzek verschenkt gern Bücher – doch die Freude bleibt aus

Bestseller-Autor Sebastian Fitzek verschenkt zu Weihnachten am liebsten Bücher – stößt damit aber auf wenig Begeisterung.

"Das Problem ist bloß, dass immer alle denken, ich krieg' die Bücher kostenlos von den Verlagen zugeschickt, und dann freuen die sich gar nicht und denken nur: Der Fitzek gibt die ollen Kamellen weiter, die er selbst nicht lesen will – was gar nicht stimmt", erzählte der 54-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.