Finanzieller Reinfall: Warum "Die größte Geschichte aller Zeiten" nie die Kinokassen füllte

Wer sich über die Osterfeiertage mit dem Leben und Sterben von Jesus Christus auch in filmischer Form beschäftigen möchte, braucht einiges an Sitzfleisch, vor allem, wenn man sich für das Epos "Die größte Geschichte aller Zeiten" (aktuell etwa über Amazon Prime abrufbar) entscheidet.

Die Länge des Films könnte auch ein Grund dafür sein, dass er beim Publikum eher floppte. Denn den Produktionskosten von 20 Millionen US-Dollar (ca. 17,6 Mio. Euro) stehen nur 15,5 Millionen Dollar (ca. 13,7 Mio. Euro) gegenüber, die an den Kinokassen eingespielt werden konnten.

Auch diverse Filmkritiker konnten der Länge nur wenig abgewinnen. "Die gute Leistung von Max von Sydow (Anm. d. Red.: spielte Jesus) wird durch das schlechte Tempo und die schlechte Darbietung der vielen überflüssigen Cameos untergraben. Es scheint so, als habe fast jeder Hollywood-Schauspieler mitgemacht, was den Film unglaublich in die Länge zieht", kritisierte etwa Dennis Schwartz.