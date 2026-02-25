Filmstar Jessie Buckley verdankt fremdem Mann namens Tony ihren Karrierestart

Hollywood-Schauspielerin Jessie Buckley ("Hamnet") konnte eigenen Angaben zufolge früher die Schauspielschule nur dank eines großzügigen Fremden besuchen. "Ich komme aus einer fünfköpfigen Familie, und meine Eltern haben immer ihr Bestes gegeben", erzählte die 36-Jährige in einem Podcast des Branchenmediums The Hollywood Reporter. Doch es sei "schwer, in einer Stadt wie London zu leben und sich das leisten zu können".

Die Irin hatte in London einen Platz an der renommierten Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London ergattert, zu deren Absolventen etwa auch Anthony Hopkins gehört. Nach kurzer Zeit an der Schauspielschule unterbrach sie das Studium jedoch, um in einem Londoner Privatclub zu singen, wie Buckley erzählt. "Und in diesen Zeiten im Ivy Club gab es einen Mann namens Tony, der mich singen gesehen hatte und das Theater liebte und junge Talente unterstützen wollte."