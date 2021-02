Film-Legende Burt Reynolds beigesetzt - zwei Jahre nach seinem Tod

Die Film-Legende starb am 6. September 2018 an einem Herzstillstand. Kurz nach Reynolds Tod wurde berichtet, dass er in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida im Rahmen einer privaten Zeremonie beerdigt worden sei. Das berichteten US-Medien wie ET Online und WPTV. Dem aktuellen People-Artikel zufolge soll es sich dabei offenbar nur um einen Gedenkgottesdienst gahandelt haben. Unter den Gästen waren damals nicht nur seine Familie, sondern auch sein "The Last Movie Star"-Co-Star Todd Vittum, der eine Rede gehalten haben soll. Patrick Moody, der mit Reynolds in "Das ausgekochte Schlitzohr ist wieder auf Achse" zu sehen war, sprach das Schlussgebet.

Burt Reynolds, der seinen Thriller "Deliverance" von 1972 für seinen besten Film hielt und 1997 mit "Boogie Nights" zum ersten und einzigen Mal für den Oscar nominiert war, starb im Alter 82 Jahren.