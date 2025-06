"Fernsehgarten": Andrea Kiewel kann ausgerechnet 25. Jubiläum nicht moderieren

Joachim Llambi (60) und Lutz van der Horst (49) vertreten sie am Sonntag "einmalig". Llambi ("Let's Dance") und van der Horst ("heute-Show") seien als Gäste ohnehin in der Sendung eingeplant gewesen, hieß es vom ZDF.

Wegen des gesperrten Luftraums über Israel kann Andrea Kiewel diesen Sonntag nicht in Mainz die ZDF-Sendung "Fernsehgarten" moderieren. Das teilte der deutsche öffentlich-rechtliche Sender am Samstagvormittag mit. Die Moderatorin lebt in Tel Aviv.

Für Kiewel ist es dieses Jahr die 25. "Fernsehgarten"-Saison. Die Open-Air-Show am ZDF-Sendezentrum in Mainz-Lerchenberg gibt es seit 1986. Im Jahr 2000 übernahm Kiewel die Moderation. Zuvor hatten unter anderem Ilona Christen und Ramona Leiß die Show präsentiert.

Sonntag sollte ausgerechnet "Kiwis 25. Jubiläum" gefeiert werden

Die diesjährige Saison hatte am 4. Mai begonnen und soll bis Ende September 20 Sendungen umfassen. An diesem Sonntag (15. Juni) war ausgerechnet die Mottosendung "Kiwis 25. Jubiläum" geplant. Als Gäste des "Fernsehgartens" sind am Sonntag ab 12 Uhr unter anderem Katja Ebstein, Marianne Rosenberg, Peter Schilling, Eko Fresh, Johnny Logan, Guildo Horn, Tom Gaebel sowie Marquess angekündigt.

Kiewel hatte einmal der Bild am Sonntag zu ihrem zweiten Zuhause in Israel gesagt: "In der 'Fernsehgarten'-Saison habe ich es meistens so geregelt, dass ich am Sonntag um 18 Uhr ins Flugzeug steige und um Mitternacht meine kleine Wohnung in Tel Aviv aufschließe (...)."