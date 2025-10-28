"Fawlty Towers"-Schauspielerin Prunella Scales gestorben

Die aus der britischen Kultserie "Fawlty Towers" bekannte Schauspielerin Prunella Scales ist tot. Sie sei im Alter von 93 Jahren am Montag friedlich in ihrem Haus in London gestorben, berichtete die Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf ein Statement der Familie.

In "Fawlty Towers" verkörperte Scales einen der wichtigsten Charaktere: die Ehefrau der von Comedystar John Cleese (heute 86) gespielten Hauptfigur Basil Fawlty mit dem Namen Sybil. Am Tag vor ihrem Tod habe die an Demenz erkrankte Britin die Serie sogar noch angesehen, heißt es im Statement laut PA.

Cleese: Scales war "absolut perfekt"

In einem Statement zu ihrem Tod bezeichnete John Cleese (86) seine Schauspielkollegin laut PA als "wirklich wundervolle Komikerin". "Ich habe mir kürzlich während der Recherchen für ein Buch einige Ausschnitte aus "Fawlty Towers" angesehen. Szene für Szene war sie absolut perfekt."