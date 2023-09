Fan wollte William küssen: Kate reagierte humorvoll

➤ Lesen Sie hier mehr: Angebliche Scheidung von Prinzessin Victoria: Statement von Prinz Daniel

Die ältere Dame dürfte William so schnell nicht vergessen haben. In einem Videotelefonat mit Ehefrau Kate und den Schauspielerinnen Emma Stone und Emma Thompson erzählte er: "Gestern machte mir eine 96-jährige Frau namens Betty Avancen, sie wollte mich küssen. Ich sagte: 'Betty, wenn ich das mache, kriege ich einen Klaps auf den Hinterkopf, weil ich keinen Abstand halte.' Sie sagte: 'Dann werde ich dich später kriegen.' Sie hat einen starken Charakter!", so William. Kate entgegnete lachend: "Das passiert also, wenn ich einmal nicht dabei bin."