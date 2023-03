Nach Verlust von wichtiger Stütze: Michael J. Fox heißt Hund "Blue" willkommen

Zahlreiche Fans drückten im Kommentarbereich aus, sich für Fox zu freuen. "Oh mein Gott!! So süß", schrieb etwa Schauspielerin Julianne Moore.

Wichtige Stütze

2021 verlor Fox seinen geliebten Hund Gus. "Gus - großartiger Hund und treuer Freund, wir werden dich vermissen", schrieb er zu einem Foto, auf dem das Tier in die Kamera blickt. In einer Instagram-Story teilte der Schauspieler zudem Bilder, die ihn zusammen mit Gus, der ihm ein langjähriger Begleiter war, im Laufe der Jahre zeigen. Laut People wurde er 12 Jahre alt.

In seinen Memoiren "No Time Like the Future: An Optimist Considers Mortality" hatte der Fox Gus als "Wunderhund" bezeichnet, weil dieser eine ständige Quelle der Unterstützung in seinem anhaltenden Kampf gegen Parkinson sei. Seine Entscheidung, sich mit "Blue" ein neues Tier ins Haus zu holen, dürfte für Fox von großer Bedeutung sein.

Die Krankheit wurde bei Fox 1991 im Alter von 29 Jahren diagnostiziert. Dabei handelt es sich um eine degenerative Nervenerkrankung, die bei den Betroffenen Beschwerden wie unkontrollierbares Zittern und kognitive Probleme verursacht. 1998 machte Fox seine Erkrankung öffentlich. Er gründete eine Parkinson-Stiftung und sammelte mehr als eine Milliarde Dollar (rund eine Milliarde Euro) für die Forschung ein.

Fox war vor allem durch seine Rolle als durch die Zeit reisender Highschool-Schüler Marty McFly in den "Zurück in die Zukunft"-Filmen berühmt geworden. Erstmals einem größeren Publikum bekannt wurde er in den 80er-Jahren durch die US-Sitcom "Familienbande".

Vor zweieinhalb Jahren zog sich Fox endgültig von der Schauspielerei zurück. Zuletzt hatte er nach Stürzen mit verschiedenen Verletzungen zu kämpfen.