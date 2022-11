Familienmitglied im Dschungelcamp: Prinzessin Beatrice bricht das Schweigen der Royals

Erstmals zog heuer ein Mitglied der Royal Family ins britische Dschungelcamp ein. Mike Tindall, der Ehemann von Zara Tindall, einer Nichte von König Charles III, nahm an der TV-Show "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here!" teil. Was der neue Monarch davon hielt und ob er Tindalls Auftritt - er verspeiste etwa Schweinepenis - gar im Fernsehen verfolgte, ist unklar. Zara Tindalls Cousine Prinzessin Beatrice hat sich hingegen öffentlich positioniert - bislang als einzige Angehörige der Königsfamilie.

Bewunderung von Prinzessin Beatrice

"Er ist einfach der Großartigste", schrieb sie in ihrem ersten Tweet seit rund einem Jahr und verlinkte Tindall.