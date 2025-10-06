Familie trauert um Tina Turners Sohn: Ike Turner Jr. verstorben

Nach Tina Turners Tod im Mai 2023, nimmt die Familie Turner nun auch Abschied von Ike Turner Jr.. Der Sohn der Musik-Ikone wurde 67 Jahre alt.

Sängerin Afida Turner, die Frau seines verstorbenen Halbbruders Ronnie Turner, teilte die Nachricht am 5. Oktober in einem Instagram-Post.

Familie nimmt Abschied von Ike Turner Jr.

"Ruhe in Frieden, Ike Jr.", schrieb sie in der Bildunterschrift und fügte hinzu, der Grammy-prämierte Musikproduzent sei "ein großartiger Schwager" gewesen. Sie sei "froh", vor seinem Tod noch mit ihm telefoniert zu haben.