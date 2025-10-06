Familie trauert um Tina Turners Sohn: Ike Turner Jr. verstorben
Nach Tina Turners Tod im Mai 2023, nimmt die Familie Turner nun auch Abschied von Ike Turner Jr.. Der Sohn der Musik-Ikone wurde 67 Jahre alt.
Sängerin Afida Turner, die Frau seines verstorbenen Halbbruders Ronnie Turner, teilte die Nachricht am 5. Oktober in einem Instagram-Post.
Familie nimmt Abschied von Ike Turner Jr.
"Ruhe in Frieden, Ike Jr.", schrieb sie in der Bildunterschrift und fügte hinzu, der Grammy-prämierte Musikproduzent sei "ein großartiger Schwager" gewesen. Sie sei "froh", vor seinem Tod noch mit ihm telefoniert zu haben.
Auch Tina Turners Nichte Jacqueline Bullock äußerte sich zu dem Verlust.
"Mit großer Trauer geben wir den Tod meines Cousins Ike Turner Jr. bekannt", erklärte sie gegenüber der New York Post in einem Statement. Und weiter: "Junior war für mich mehr als ein Cousin, er war eher ein Bruder, da wir zusammen in derselben berühmten Familie aufgewachsen sind."
Genaue Details zu der Todesursache und den Todesumständen sind nicht bekannt.
Ike Jr. wurde 1958 als Sohn von Ike Turner und Lorraine Taylor geboren. Er wurde zusammen mit seinem Bruder Michael von Tina Turner adoptiert, als diese mit Ike Sr. verheiratet war. Die Ehe dauerte von 1962 bis 1978. "Ronnie" Renelle war das einzige Kind aus der Ehe der Musikerin mit Ike Turner. Er starb im Jahr 2022.
Kommentare