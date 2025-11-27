Trennung statt Hochzeit bei Fabio Knez und Darya Strelnikova?

Fabio Knez und Darya Strelnikova zählen zu den bekanntesten Reality-TV-Paaren und Influencern Deutschlands. Kennengelernt haben sich die beiden 2023 in der Datingshow "Are You The One". Im März 2025 gab das Paar seine Verlobung bekannt, die während eines Strandurlaubs in Dubai erfolgt ist.

Doch während Knez und seine Darya eigentlich mit den Vorbereitungen auf ihre Hochzeit beschäftigt sein sollten, werden nun Spekulationen um eine mögliche Trennung laut.

Fabio Knez: Podcast-Pause aus "privaten Gründen"

Gerüchte kamen auf, nachdem Knez bekannt gegeben hatte, dass er und Strelnikova eine Podcast-Pause einlegen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Zwischen Likes & Liebe" erschien Fabio ohne seine Verlobte und erklärte: "Heute müssen wir leider eine wichtige Nachricht mit dir teilen. Aus privaten Gründen werden wir den Podcast bis auf Weiteres pausieren."