Trennung statt Hochzeit bei Fabio Knez und Darya Strelnikova?
Fabio Knez und Darya Strelnikova zählen zu den bekanntesten Reality-TV-Paaren und Influencern Deutschlands. Kennengelernt haben sich die beiden 2023 in der Datingshow "Are You The One". Im März 2025 gab das Paar seine Verlobung bekannt, die während eines Strandurlaubs in Dubai erfolgt ist.
Doch während Knez und seine Darya eigentlich mit den Vorbereitungen auf ihre Hochzeit beschäftigt sein sollten, werden nun Spekulationen um eine mögliche Trennung laut.
Fabio Knez: Podcast-Pause aus "privaten Gründen"
Gerüchte kamen auf, nachdem Knez bekannt gegeben hatte, dass er und Strelnikova eine Podcast-Pause einlegen. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Zwischen Likes & Liebe" erschien Fabio ohne seine Verlobte und erklärte: "Heute müssen wir leider eine wichtige Nachricht mit dir teilen. Aus privaten Gründen werden wir den Podcast bis auf Weiteres pausieren."
Dass auch auf dem gemeinsamen Youtube-Kanal wird vorerst kein neuer Content produziert, heizt die Spekulationen um ein Liebes-Aus zusätzlich an.
Darya: Gibt Phasen, "die man durchleben muss"
Darya selbst ließ in einer Q&A-Runde auf Instagram ebenfalls aufhorchen. Ihre Worte lassen durchaus die Vermutung aufkommen, dass sie und Knez in einer Krise stecken könnten. Das Model sprach von einer schwierigen Phase und psychischer Belastung. In ihrer Instagram-Story verriet sie, dass im Hintergrund viel passiere und sie derzeit vor allem von engen Freunden und ihrer Familie Halt bekommt. Ihren Partner erwähnte sie dabei aber nicht.
"Am Ende gibt es einfach Phasen, die man durchleben muss. Vielleicht als Zeichen, vielleicht als Lektion", so die 32-Jährige über ihre aktuelle Lebenssituation, die zu Spekulationen bei ihren Fans führt.
Auf TikTok und Instagram werden zahlreiche Vermutungen angestellt. So schreibt jemand: "Das klingt alles nach Trennung."
Ein klares Statement zu den Spekulationen erfolgte von den beiden Reality-Stars bisher aber nicht.
Kommentare