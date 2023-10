Expertin: Prinz William wird sich wegen Reise ohne Kate "in den Hintern beißen"

2021 hatte der britische Thronfolger auch den sogenannten Earthshot-Preis ins Leben gerufen. Damit sollen jährlich fünf Projekte ausgezeichnet werden, die sich in den Kategorien Naturschutz, Schutz der Meere, Luftsauberkeit, Müllvermeidung und Klimaschutz hervortun. Nun erscheint das Buch "The Earthshot Prize: A Handbook for Dreamers and Thinkers". Auch Williams Vater, König Charles III., wirbt seit Jahrzehnten für Umweltschutz.

Zur diesjährigen Preisverleihung soll Prinz William Berichten zufolge im November ohne seine Ehefrau Prinzessin Kate nach Singapur reisen. Sohn George habe zu jenem Zeitpunkt schulische Verpflichtungen, heißt es. Laut der britischen Adelsexepertin Jennie Bond die "absolut richtige Entscheidung". "Offizielle Pflichten werden kommen und gehen. Kinder brauchen ihre Eltern und werden schnell erwachsen. Es wird weitere Earthshot-Events und Preise geben. In diesem Jahr hat George selbst Großes vor sich: Prüfungen", so Bond zur Zeitung Mirror.

William im Zwiespalt

Für William soll die Situation nicht ganz so leicht sein. "Ich gehe davon aus, dass William sich in den Hintern beißt, dass sein Zeitplan mit Georges Prüfungen kollidiert, aber er wird voll und ganz dahinterstehen, dass Catherine zu Hause bleibt, um ihren Sohn zu unterstützen", so Bond.

