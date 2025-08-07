Ex-"Superman" Dean Cain will in den USA Migranten abschieben helfen

Der US-Schauspieler Dean Cain, bekannt aus der TV-Serie "Superman – Die Abenteuer von Lois & Clark" aus den 1990er Jahren, will bei der US-Einwanderungsbehörde ICE anheuern und bei der umstrittenen Abschiebung von Migranten ohne Papiere helfen. Das sagte der 59-Jährige in einem Video auf Instagram. Er ermutigte zugleich andere, sich ebenfalls bei der Behörde zu bewerben.

"ICE nimmt die Schlimmsten der Schlimmsten fest und holt sie von der Straße", sagte Cain in dem Video unter anderem. Dazu gehörten Mörder, Terroristen, Drogenhändler und andere Kriminelle. "Ich möchte helfen, die Sicherheit aller Amerikaner zu garantieren, nicht nur darüber zu reden." Cain ist eigenen Angaben zufolge unter anderem Reservepolizist.