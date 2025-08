Das frühere Spice Girl Mel B hat von ihren Hochzeitsfeierlichkeiten noch nicht genug. Am Wochenende teilte die 50-Jährige in den sozialen Medien ein Foto aus Marrakesch von sich und ihrem Ehemann Rory McPhee. Wir haben geheiratet!!! Schon wieder!", schrieb sie dazu. Die Hochzeit sei so schön gewesen, "dass wir die Feier mit unseren Liebsten an unserem Lieblingsort fortsetzen". "Wir hatten die Zeit unseres Lebens."