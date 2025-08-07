Ex-Mann Brandon erkrankt: Kelly Clarkson sagt Konzerte ab

Die amerikanische Pop-Sängerin Kelly Clarkson muss nach eigenen Angaben wegen familiärer Umstände Konzerte absagen. "Leider muss ich die restlichen Termine der August Studio Session in Las Vegas verschieben. Während ich mein Privatleben normalerweise privat halte, war der Vater meiner Kinder im vergangenen Jahr krank und in diesem Moment muss ich voll für sie da sein. Es tut mir aufrichtig leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben, und ich schätze eure Gnade, Liebenswürdigkeit und euer Verständnis sehr", schrieb Clarkson in einem Statement auf Instagram.

Die Sängerin war seit 2013 mit Brandon Blackstock verheiratet. Gemeinsam haben sie Tochter River (11) und Sohn Remi (9). 2020 gab das Paar die Trennung bekannt. "Mein Leben war ein bisschen wie ein Müllcontainer", hatte sie die Zeit nach ihrer Trennung in einem Interview in der "Sunday Today"-Show beschrieben. "Es ist das schlimmste Erlebnis für alle Beteiligten."