Ex-Mann Brandon erkrankt: Kelly Clarkson sagt Konzerte ab
Die amerikanische Pop-Sängerin Kelly Clarkson muss nach eigenen Angaben wegen familiärer Umstände Konzerte absagen.
"Leider muss ich die restlichen Termine der August Studio Session in Las Vegas verschieben. Während ich mein Privatleben normalerweise privat halte, war der Vater meiner Kinder im vergangenen Jahr krank und in diesem Moment muss ich voll für sie da sein. Es tut mir aufrichtig leid für alle, die Tickets für die Shows gekauft haben, und ich schätze eure Gnade, Liebenswürdigkeit und euer Verständnis sehr", schrieb Clarkson in einem Statement auf Instagram.
Die Sängerin war seit 2013 mit Brandon Blackstock verheiratet. Gemeinsam haben sie Tochter River (11) und Sohn Remi (9). 2020 gab das Paar die Trennung bekannt. "Mein Leben war ein bisschen wie ein Müllcontainer", hatte sie die Zeit nach ihrer Trennung in einem Interview in der "Sunday Today"-Show beschrieben. "Es ist das schlimmste Erlebnis für alle Beteiligten."
Vor über 20 Jahren war Clarkson als Siegerin der ersten Staffel der US-Castingshow "American Idol" berühmt geworden. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte die sie Hits wie "Stronger", "Since U Been Gone" und "Miss Independent". Die gebürtige Texanerin brachte mehrere Studioalben auf den Markt. Von 2018 bis Ende 2021 suchte sie als Coach bei der Castingshow "The Voice USA" selbst nach Nachwuchstalenten. Seit 2019 moderiert sie zudem ihre eigene Sendung bei NBC namens "The Kelly Clarkson Show".
