Ex-Jedermann Lars Eidinger wird zum Superman-Bösewicht

"In unserer weltweiten Suche für "Brainiac" in "Man of Tomorrow" hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft", so Regisseur James Gunn via Instagram. Er ergänzte: "Willkommen im DCU, Lars." (Superman gehört zum DC-Universum)

Im vergangenen Sommer war Gunn mit dem Neustart der "Superman"-Filme mit David Corenswet in der Titelrolle ein globaler Hit gelungen. Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult folgen, der Lex Luthor gespielt hatte.

Gunn hatte im Spätsommer verkündet, dass "Superman: Man of Tomorrow" am 9. Juli 2027 in die US-Kinos kommen soll.