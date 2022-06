Ex-Freundin über "wilde" Zeit mit Hollywoodstar George Clooney

Seit 2014 ist Hollywoodstar George Clooney nun schon mit Menschenrechtsanwältin Amal Clooney verheiratet, mit der er die Zwillinge Alexander und Ella großzieht. Bevor Clooney in Amal die Liebe seines Lebens fand, datete der einst hochbegehrte Junggeselle zahlreiche Damen - darunter auch Lisa Snowdon, die nun in einem Interview mit der britischen Sun in Erinnerungen an ihre Zeit mit dem Hollywoodstar schwelgte.

Ex schwärmt über "wilde" Zeit mit George Clooney

Daran, dass die beiden mehrere Jahre zusammen waren, können sich vielleicht nicht mehr alle erinnern. Kennengelernt hatten sich Clooney und Snowdon im Jahr 2000 beim Dreh einer Martini-Werbung. Der Schauspieler und das britische Fotomodell führten daraufhin eine turbulente On-Off-Beziehung, bis es 2004 zur endgültigen Trennung kam.

"George war charmant, ein wirklich netter Mann, viel Spaß und wir hatten eine tolle Zeit", erzählte das Model nun und plauderte weiter aus: "Es war ziemlich wild."

Nach dem Liebes-Aus sah sich Snowden immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert, ihre Beziehung zu dem angesehenen Hollywoodstar nur genutzt zu haben, um ihre Karriere zu pushen. Tatsächlich hielt sich das Model mit Aussagen über ihre Romanze mit Clooney aber stets relativ bedeckt. So weigerte sie sich auch stets, pikante Fragen zu beantworten, wie jene, ob der Hollywood-Star im Bett gewesen sei. "Das würde ich nie preisgeben", sagte sie einst in einem Interview.