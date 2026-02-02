Evas Dschungel-Begleitung ist weg: Claudia Obert vorzeitig aus Australien abgereist

Die Abreise hat nach Angaben des Senders private Gründe. Weitere Informationen teilte RTL nicht mit. Obert selbst sprach in einem Video von höherer Gewalt. Mit Verweis auf ihr Privatleben wollte sie keine weiteren Angaben machen, deutete nur an, dass jemandem aus ihrem nahen Umfeld etwas passiert sei. Eva Benetatou wolle sie von der Heimat aus weiter unterstützen und schützend online ihre Hand über sie halten.

Claudia Obert , Hamburger Unternehmerin und Reality-TV-Teilnehmerin ("Das perfekte Promi Dinner" und "Promis unter Palmen"), ist aus dem Dschungelcamp-Hotel von RTL in Australien abgereist. Die 64-Jährige war dort als Begleiterin von Eva Benetatou (33) untergebracht.

Seit 2022 zeigt sich Obert oft mit Freund Max Suhr an ihrer Seite. Er war ebenfalls mit nach Australien gereist.

"Wir sind beide total verknallt, ich habe ein Dauerkribbeln im Bauch!", sagte sie damals der deutschen Bild-Zeitung. Sie habe den Webdesigner in einer Bar in Hamburg kennen gelernt, erklärte Obert: "Eine Freundin sagt: 'Guck mal, der Typ da starrt dich immer so an.' Plötzlich kam er rüber, innerhalb von Minuten haben wir uns geküsst." Sie selbst sei nie auf die Idee gekommen "so einen Bubi anzusprechen", so Obert.

Seitdem erfahre sie von Max auch Unterstützung in ihrem Modeladen, sagte die Unternehmerin 2022: "Er macht jetzt meine Webseite für mich neu und hat auch bei mir im Laden schon gekellnert, Schampus für meine Kundinnen ausgeschenkt, die waren auch alle ganz schön begeistert."