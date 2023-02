Ausgeplaudert: Schauspiel-Kollegin machte Michael Douglas unmoralisches Angebot

"Und dann wurde mir sofort klar, dass ich Michael Douglas gesagt hatte, dass ich gerne mit ihm Sex hätte, was man nicht vor einem Haufen Kinder sagen sollte, ups", fügte Lilly hinzu.

Trotz ihrer frivolen Anspielung gegenüber Catherine Zeta-Jones' Ehemann, zu der sie sich damals hinreißen hat lassen, stellte Lilly klar, wie sehr sie das Paar und Michelle Pfeiffer respektiert. "Ich durfte an meinem 42. Geburtstag mit den dreien in einer Szene spielen. Sie sind so cool", sagte sie über Douglas und Zeta-Jones.

"Sie sind unglaublich", sagte Lilly, die mit Michael Douglas und Michelle Pfeiffer am Set des neuen Marvel-Films "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" zusammenarbeitete.

Bei der Premiere des neuesten Marvel-Streifens posierte Zeta-Jones zusammen mit Lilly. Sie schienen sich blendend zu verstehen. Wilde Gerüchte, Douglas habe mit Lilly am Set während der Dreharbeiten geflirtet, was Zeta-Jones rasend vor Eifersucht gemacht habe, wie sie unter anderem von celebdirtylaundry.com verbreitet wurden, dürften damit einmal mehr widerlegt worden sein.