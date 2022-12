Longoria und Beckham: "Zwei verzweifelte Hausfrauen"

Eva Longoria und Victoria Beckham gelten schon lange als gute Freundinnen und haben schon oft privat zusammen gefeiert. Jetzt haben die Schauspielerin und die Fashion-Designerin mal wieder einen gemeinsamen Mädelsabend genossen, wie Fotos auf Instagram zeigen.

Beckham und Longoria machen einen drauf

Am Sonntag kam es im The Londoner Hotel beim Forces For Change-Dinner zu einem Wiedersehen zwischen den beiden Samen. Beckham pr√§sentierte sich bei der Veranstaltung in einem r√ľckenfreien, tief ausgeschnittenen, wei√üen Kleid. Zusammen mit Longoria, die ganz in Schwarz erschien, posierte sie f√ľr gemeinsame Fotos, welches sie mit ihren Followern auf Instagram teilte.