Essen, Wäsche, Steuern: Woran Musikstars auf der Bühne denken

Die Forschung geht davon aus, dass für Tagträumerei das "Default Mode Network" im Gehirn zuständig ist, sozusagen der "Leerlauf-Modus". Der schaltet sich ein, wenn keine äußeren Einflüsse auf das Gehirn einwirken - etwa bei gewissen Routinen.

"Wenn du an fünf Tagen fünf Konzerte spielst, kann das immer wahrscheinlicher werden, weil du immer mehr in den Autopilot reinkommst", erklärt Popsänger Max Giesinger (35). "Hier und da hast du vielleicht mal einen Tag, an dem du gedanklich nicht ganz am Start bist, und dann kann das schon mal passieren, dass du kurz an die Wäsche oder an die Steuererklärung denkst."

Der Songwriter aus dem deutschen Baden-Württemberg kann seinen größten Hit "80 Millionen" vermutlich im Schlaf mitsingen. Auf der Bühne muss sich Giesinger ab und an zusammenreißen, bei diesem und anderen Songs nicht in den "Leerlauf-Modus" zu schalten. "Du denkst dann: 'Oh, ich singe gerade einen super emotionalen Song und denke dabei an die Steuererklärung. Das sollte ich mal lieber lassen.'"