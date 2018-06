Erneut Sorge um "Melrose Place"-Star Heather Locklear

Locklear außer Rand und Band

Gegen 18 Uhr ging auf der zuständigen Wache zunächst ein Anruf wegen Ruhestörung ein. Wieder war es ein Familienmitglied Locklears, das sich hilfesuchend an die Polizei wenden musste. Zu diesem Zeitpunkt wurde die Schauspielerin allerdings noch nicht in Gewahrsam genommen. Gegen Mitternacht musste die Polizei dann erneut anrücken. Kurz darauf habe der ehemalige Hollywood-Star unkontrolliert auf einen Polizisten eingeprügelt. Gegenüber einem Sanitäter, der Locklear auf einer Trage in den Rettungswagen befördern wollte, sei sie ebenfalls handgreiflich geworden, indem sie ihn getreten hätte. Nach einem kurzen Umweg in ein nahegelegenes Krankenhaus wurde Locklear stark alkoholisiert ins Gefängnis gesteckt. Ein Polizeisprecher verkündete gegenüber der Presse, Locklear sei "schwer betrunken und aufgewühlt gewesen".