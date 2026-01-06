Enthüllt: Die ersten Kandidaten von "Let's Dance" stehen fest
Während aufgrund des Eurovision Song Contests die ORF-Show "Dancing Stars" heuer ausfällt, wird im RTL bei "Let's Dance" aber wieder kräftig getanzt.
Der Sender gab jetzt die ersten Kandidatinnen bekannt. So werde etwa Moderatorin und Autorin Sonya Kraus mitmachen. Sie wolle schon seit 20 Jahren teilnehmen, es habe aber nie "in ihre Lebensplanung" gepasst, sagte die 52-Jährige selbst in einem bei Instagram geteilten Video.
Jetzt sei aber der perfekte Zeitpunkt. "Ich bin aufgeregt ohne Ende und das als alter Showhase!", verriet Kraus zudem RTL.
Der Sender hat den Beginn der nächsten Staffel von "Let's Dance" noch nicht bekanntgegeben. Aber es wurde schon mitgeteilt, dass auch Schauspielerin Esther Schweins, "No Angels"-Star Nadja Benaissa sowie Influencerin und "Princess Charming"-Teilnehmerin Vanessa Borck, auch bekannt in den sozialen Netzwerken als Nessiontour, ebenfalls mittanzen.
Kommentare