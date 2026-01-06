Enthüllt: Die ersten Kandidaten von "Let's Dance" stehen fest

Während aufgrund des Eurovision Song Contests die ORF-Show "Dancing Stars" heuer ausfällt, wird im RTL bei "Let's Dance" aber wieder kräftig getanzt.

Der Sender gab jetzt die ersten Kandidatinnen bekannt. So werde etwa Moderatorin und Autorin Sonya Kraus mitmachen. Sie wolle schon seit 20 Jahren teilnehmen, es habe aber nie "in ihre Lebensplanung" gepasst, sagte die 52-Jährige selbst in einem bei Instagram geteilten Video.