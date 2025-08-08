Schwere häusliche Gewalt: Enkel von Jack Nicholson droht Gefängnis

Gegen 22 Uhr abends soll der Schauspieler-Enkel laut Page Six gegen eine Kaution von 50.000 Dollar aber bereits wieder freigelassen worden sein. Der nächste Gerichtstermin ist laut Gerichtsakten für den 26. August angesetzt. Sean drohe eine Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren.

Der Musikproduzent Sean Knight Nicholson ist der Sohn von Jack Nicholsons ältester Tochter Jennifer Nicholson, die der Schauspieler mit seiner Ex-Frau Sandra Knight hat.