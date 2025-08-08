Schwere häusliche Gewalt: Enkel von Jack Nicholson droht Gefängnis
Sean Knight Nicholson, Enkel von Hollywood-Legende Jack Nicholson, wurde Berichten zufolge in Los Angeles wegen schwerer häuslicher Gewalt festgenommen.
Nicholson Enkel drohen bis zu vier Jahren Haft
Laut dem US-Portal US-Sun sei der 29-Jährige am 5. August von der Polizei in Gewahrsam genommen worden, nachdem ihn eine Frau beschuldigt hatte, sie körperlich angegriffen zu haben. Die Festnahme habe gegen 17 Uhr stattgefunden.
Gegen 22 Uhr abends soll der Schauspieler-Enkel laut Page Six gegen eine Kaution von 50.000 Dollar aber bereits wieder freigelassen worden sein. Der nächste Gerichtstermin ist laut Gerichtsakten für den 26. August angesetzt. Sean drohe eine Gefängnisstrafe von bis zu vier Jahren.
Der Musikproduzent Sean Knight Nicholson ist der Sohn von Jack Nicholsons ältester Tochter Jennifer Nicholson, die der Schauspieler mit seiner Ex-Frau Sandra Knight hat.
Kommentare