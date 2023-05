Emily Ratajkowski über Beziehung mit einer Frau: "Warte auf die Richtige"

Ratajkowski gilt derzeit nach ihrer Scheidung von Filmproduzent Sebastian Bear-McClard im vergangenen Jahr offiziell als Single. Das Model und der Filmproduzent heirateten 2018, der gemeinsame Sohn Sylvester wurde 2021 geboren. Zuletzt wurde ihr eine Romanze mit Popstar Harry Styles nachgesagt, die jedoch nie bestätigt wurde.

"Es ist verrückt. Es ist so schön, ganz ehrlich. Ich bin niemandem etwas schuldig - außer meinem Sohn, er ist der einzige Mann", sagte die 31-Jährige nach der Trennung von ihrem Mann bei einem Interview in der NBC-"Today Show". Nachdem sie ihr Glück lange in Beziehungen gesucht habe, konzentriere sie sich aktuell nur auf sich selbst.