Emily Ratajkowski kugelrund: So groß ist ihr Babybauch schon

Im Oktober wurde bekannt, dass Emily Ratajkowski und ihr Ehemann Sebastian Bear-McClard ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Seitdem hat sich in Sachen Babybauch viel getan bei dem schwangeren Model.

Emily Ratajkowski zeigt ihre Babykugel

Die sonst für ihren gertenschlanken Körper bekannte 29-Jährige freut sich inzwischen über eine richtig große Babykugel. Und die hat Ratajkowski jetzt ganz stolz in einer Instagram-Story präsentiert. In einem hautengen, figurbetonten Kleid posiert die in London geborene Mama in spe vor einem Spiegel. Dazu hat sich Emily Ratajkowski ein Paar Flügel mit Hilfe eines Filters verpasst.