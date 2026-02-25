Elton John: Ehemann David Furnish postet Bilder von Skitrip mit Söhnen

David Furnish hat seinen rund 309.000 Followerinnen und Followern auf Instagram Einblicke in einen Skitrip mit seinen Söhnen Zachary und Elijah , die er gemeinsam mit Elton John aufzieht, gewährt. "Wir führen die Ferientradition fort. Mit VIEL Schnee und VIEL Lachen", kommentierte Furnish eine Reihen an Aufnahmen, auf denen er und die Kinder auf der Piste unterwegs sind. Elton John kommentierte den Post mit "Love this" also "Liebe das", und ergänzte ein Herz-Emoji.

Ob Elton John mit von der Partie war, ist unklar. Er ist auf keinem der Schnappschüsse zu erkennen. Sein Instagram-Account wurde von Furnish aber auf den Bildern und Videos verlinkt.

Sehprobleme

Der Popstar ("Rocket Man", "I'm Still Standing") machte 2024 Jahr öffentlich, dass er seit einer Augeninfektion Probleme mit dem Sehen hat. Im vergangenen Jahr hat er die Zeit seitdem als "niederschmetternd" bezeichnet. "Weil ich mein rechtes Auge verloren habe und mein linkes nicht mehr gut sieht, waren die letzten 15 Monate sehr herausfordernd für mich, da ich nichts sehen, nichts anschauen, nichts lesen konnte", sagte John dem US-Branchenmagazin Variety im November.

Gleichzeitig zeigte sich der Musiker hoffnungsvoll. "Ich habe das unglaublichste Leben gehabt, und es gibt Hoffnung." Er müsse nur Geduld haben, dass ihm die Wissenschaft eines Tages dabei helfen werde. Dann werde es ihm gut gehen. "Man muss es einfach aushalten. Manchmal deprimiert es mich schon", sagte er. Helfen würde ihm seine "wundervolle Familie" und der Kontakt zu Freunden.