"Einfach tragisch": Stefan Mross spricht über Todesfall in Live-Sendung

Eine Woche nach einem Todesfall im Publikum der Live-Sendung von "Immer wieder sonntags" hat sich Moderator Stefan Mross mit emotionalen Worten an die Zuschauer und Zuschauerinnen gewandt. "Es ist einfach tragisch, es ist sehr sehr emotional", sagte Mross kurz nach Beginn in der Live-Sendung aus dem Europa-Park in Rust der dpa zufolge. Man habe die Sendung fröhlich begonnen, wie jeden Sonntag.

"Ich möchte aber einfach dieser Familie ganz viel Kraft schenken", sagte Mross. Er bitte deswegen um einen kurzen Augenblick der Stille. Auch dankte Mross in der Sendung zwei Ersthelfenden, die der Frau sofort zu Hilfe geeilt seien. "Sie wissen, wen ich meine, da gibt es nochmal einen Applaus zu Ihnen nach Hause", sagte Mross an die Helfer gewandt.