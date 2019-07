Eindringling am Tor des Buckingham-Palastes festgenommen

Einbrecher gelang ins Schlafzimmer der Queen

1982 schaffte es ein anderer Eindringling sogar bis ins Schlafzimmer der Queen. Er soll kurz mit der Monarchin geredet haben, ehe er festgenommen wurde. Er selbst gab in einem Interview jedoch später an, die Queen habe umgehend die Flucht ergriffen. Wiederholt hatten sich auch Aktivisten Einlass in den Palast verschafft, um von seinen Mauern aus für ihre Sache zu demonstrieren.