Was ist derzeit in Hollywood los? Immer mehr Promis werden Opfer von Einbrüchen und fühlen sich in ihren eigenen vier Wänden nicht mehr sicher. So wurde unter anderem in die Häuser von Tom Hanks, Nicole Kidman, Marlon Wayans und Sarah Hyland eingebrochen und verschiedenste wertvolle Gegenstände entwendet. Weil die Einbrecher bei ihrer Tat stets gleich vorgehen – sie schlagen ein Fenster oder eine Glastür ein, um in die jeweilige Villa zu gelangen – geht die Polizei davon aus, dass es sich jeweils um dieselben Täter handelt.

Das neueste Opfer der Hollywood-Einbruchserie: "Elvis"-Darsteller Austin Butler.