Ein Baby für Heath-Ledger-Ex Michelle Williams?

Das hat Michelle natürlich in ihren Grundfesten erschüttert. "Diese romantische Idee, dass du einen Menschen triffst, mit dem du genauso ein perfektes Familienleben haben wirst wie du es selbst als Kind erlebt hast, existiert für mich nicht mehr", sagte sie 2017 in einem Interview mit dem amerikanischen „ Wall Street Journal“-Magazin. Doch 2018 meinte sie dann in einem Interview, dass sie den Glauben an die Liebe nie aufgegeben hätte - und sie heiratete Anfang Juli den amerikanischen Indie-Musiker Phil Elverum (41).

„Ich habe noch nie in meinem Leben über eine Beziehung gesprochen“, sagte sie kurz nach der Hochzeit zum Magazin „Vanity Fair“, „aber Phil ist anders als die anderen. Und das ist etwas wert. Die Art, wie er mich liebt, ist so wie ich mein Leben als Ganzes leben will.“

Doch die Ehe sollte leider nicht lange halten. „ Michelle und Phil haben sich Anfang des Jahres getrennt“, verriet ein Insider im April 2019 dem US-Magazin „People“. „Es war eine einvernehmliche Trennung. Sie sind immer noch befreundet.“

Umso schöner, wenn sie jetzt mit Regisseur Thomas Kail glücklich ist - und welch' bessere Krönung einer Liebe, als ein Kind, könnte es geben...?