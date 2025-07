Ehefrau reagiert auf Falschmeldung von Heinz Hoenigs Tod

Annika Kärsten-Hoenig, die Ehefrau des deutschen Schauspielers Heinz Hoenig, hat sich auf Instagram Luft gemacht. In zeitlich begrenzt abrufbaren Storys reagiert sie auf kursierende Falschmeldungen über den Tod ihres Mannes. "Es reicht!!!", schrieb sie zu einem Bild eines Fake-Postings. "Wie ihr gesehen habt in der vorherigen Story, wird mein Mann mal wieder für tot erklärt", so Kärsten-Hoenig. Postings wie jenes seien "absolut geschmacklos, widerwärtig, keine Ahnung welche Worte mir da eigentlich einfallen würden, die ich jetzt hier nicht nennen kann, weil das würde meine gute Kinderstube nicht erlauben". Sie appelliert: "Glaubt soetwas nicht."

Hoenig: "Ich bin am Leben, okay?!"

Kärsten-Hoenig weiter: "Es ist wirklich eine absolute Geschmacklosigkeit, für die man keine Worte mehr hat. Ihr seht, wir sitzen hier im Freibad und meinem Mann geht es gut." Dann kommt Heinz Hoenig selbst vor die Kamera: "Es ist eine Geschmacklosigkeit, mir so etwas zu unterstellen. Ich bin am Leben, okay?! Merkt euch das!"