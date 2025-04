Dustin Hoffman 45 Jahre verheiratet: Seltener Auftritt mit Ehefrau Lisa

2005 sagte Hoffman der Zeitschrift Gala zum Rezept für langjähriges Eheglück: "Das Allerwichtigste ist, dass die Erotik stimmt. Bei uns vergeht kein Tag, an dem wir uns nicht zärtlich in die Arme schließen." Hoffman fügte damals hinzu: "Sex ist wie Poesie. Ich bin nun Ende 60, aber ich habe das Interesse daran noch lange nicht verloren." Inzwischen ist der Schauspieler 87 Jahre alt.

Lisa sei eine "brillante Ehefrau und brillante Mutter und eine außergewöhnliche Lebensgefährtin", bescheinigte Hoffman seiner Frau vor einigen Jahren im Podcast "Mayim Bialik's Breakdown". Überhaupt seien Frauen so viel klüger und mutiger als Männer, führte er weiter aus.

Vorwürfe der sexuellen Belästigung

Frühere Vorwürfe einiger Frauen, sie seien von Hoffman sexuell belästigt worden, kamen in dem Podcast nicht zur Sprache. Im November 2017 hatte die US-Autorin Anna Graham Hunter in einer Gastkolumne im Hollywood Reporter Vorwürfe erhoben, Hoffman habe sie 1985 als 17-Jährige wiederholt belästigt. Sie habe damals am Set des TV-Films "Death of a Salesman" als Produktionsassistentin ein Praktikum gemacht. Ihren Beschreibungen zufolge habe Hoffman sie um eine Massage gebeten, ihr an den Po gegriffen und sie mehrfach mit anzüglichen Bemerkungen bedrängt.

Hoffman reagierte damals auf die Vorwürfe mit einer Stellungnahme. Er habe "größten Respekt" für Frauen und er fühle sich schrecklich, dass er die Frau möglicherweise durch sein Verhalten in eine "unangenehme Situation" gebracht haben könnte. "Dies reflektiert nicht, wer ich bin", zitierte das Blatt den Schauspieler. Wenige Wochen danach schilderten mehrere Frauen in Interviews mit den US-Magazinen Variety und Hollywood Reporter Übergriffe des Schauspielers, die in den 1970er und 1980er Jahren stattgefunden haben sollen. Einige der Frauen gaben an, dass sie zu diesem Zeitpunkt minderjährig gewesen seien, andere Anfang 20. Hoffmans Anwalt sprach von "verleumderischen Unwahrheiten".