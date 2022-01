"Dune"-Star Alicia Witt spricht erstmals über schockierenden Tod ihrer Eltern

US-Schauspielerin Alicia Witt hat einen schier unüberwindbaren Schicksalsschlag zu verkraften: Die Eltern der "Dune"-Darstellerin, Robert Witt und Diane Witt, wurden im Dezember tot in ihrem Haus in Worcester, Massachusetts, aufgefunden wurden. Nun hat sich die 46-jährige Schauspielerin erstmals zu dem Tod ihrer Eltern geäußert und verraten, was zum Tod ihres Vaters und ihrer Mutter beigetragen hat.

Alicia Will hatte seit zehn Jahren keinen Zutritt zum Haus ihrer Eltern

Diane und Robert wurden Tage vor Weihnachten in ihrem Haus leblos aufgefunden, nachdem Alicias Verwandte auf ihre Bitte hin nach ihren Eltern gesehen hatten. Als die Polizei vor Ort eintraf, inspizierte sie das Haus, fand aber keine Anzeichen von schädlichen Gasen, so das Magazin People. Die Lokale Zeitung "Telegram & Gazette" hatte berichtet, dass Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, ein defekter Ofen und ein altes Zuhause möglicherweise zum tragischen Tod der Senioren beigetragen haben.

Eine offizielle Todesursache wurde bisher nicht bekannt gegeben, doch Alicia Witt enthüllte jetzt zum ersten Mal, in welch erschütternden Umständen ihre Eltern jahrelang gelebt haben. Den plötzlichen Tod ihrer Eltern, die im Alter von 87 und 75 Jahren verstorben sind, kann Witt immer noch nicht fassen.

"Es fühlt sich immer noch nicht real an”, schreibt Alicia neben einer ganzen Serie von Privatfotos, auf denen sie zusammen mit ihren Eltern zu sehen ist, auf Instagram. "Es ist einen Monat her, dass ich nichts von ihnen gehört hatte und ich jemanden vorbeischickte, um nach meinen Eltern zu sehen. Wartend, das Telefon in der Hand, bangend betend, dass der nächste Anruf von ihnen kommen würde. Sobald ich die Stimme des Polizisten am anderen Ende der Leitung hörte, wusste ich, dass sie nicht mehr da waren und mir wurde klar, dass ich ihre Stimmen nie wieder hören würde."