Drogenabhängige Eltern und Gewalt: Diese Stars hatten eine schlimme Kindheit

Erst als immer offensichtlicher wurde, dass Kinder sexuellen Kontakt mit Erwachsenen haben sollten, stiegen ihre Eltern aus der dubiosen Glaubensgemeinschaft aus. Mitten in der Nacht flüchtete die Familie. In ihrem Buch "Brave" schreibt die ehemalige "Charmed"-Darstellerin, dass sie als Kind durch die Hölle gegangen sei.

Jack Nicholson wuchs als Sohn eines Schaufensterdekorateurs und einer Friseurin zusammen mit seiner 19 Jahre älteren Schwester June in der Kleinstadt Neptune City in New Jersey auf. Der Schock kam erst viel später: Mit 37 Jahren erfuhr Nicholson, dass jene Frau, die er für seine Schwester gehalten hatte, in Wahrheit seine Mutter war. Das kam aber erst ans Licht, als ein Journalist zu dem Thema recherchierte.

Ethel May hatte sich als Jacks Mutter ausgegeben, damit das Ansehen ihrer minderjährigen Tochter nicht zu Schaden kam. Sein Großvater John, der offiziell als sein Vater galt, war Alkoholiker und verließ die Familie, als Jack Nicholson noch ein Baby war.

Charlize Theron

Charlize Therons Mutter erschoss den tyrannischen Vater vor den Augen ihrer 15-jährigen Tochter, um sich und Charlize vor den Gewaltausbrüchen ihres Mannes zu schützen. Vor Gericht wurde die Tat als Notwehr anerkannt.