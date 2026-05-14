Drogenabhängige Eltern und Gewalt: Diese Stars hatten eine schlimme Kindheit
Sie haben in Hollywood Karriere gemacht, auch wenn ihre Kindheit keine einfache war. Diese Stars wissen, was es bedeutet, in zerrütteten Verhältnissen aufzuwachsen:
Stars, die keine einfache Kindheit hatten
- Johnny Depp
Mit dem Rolling Stone-Magazin sprach Hollywoodstar Johnny Depp offen über seine dramatische Kindheit. Der Schauspieler hatte unter einer gewalttätigen Mutter zu leiden. "Es waren irrationale Ausraster. Mal kam dir ein Aschenbecher entgegengeflogen, mal wurdest du mit dem Telefon geschlagen", erinnerte sich Depp.
Als sich seine Eltern scheiden ließen, schmiss das Ausnahmetalent die High School hin, eigentlich um Rockmusiker zu werden. 1984 ergatterte Depp in "A Nightmare of Elm Street" seine erste Filmrolle - was den Anfang seiner langjährigen Karriere in Hollywood markierte.
- Ryan Gosling
Während des langen Scheidungskrieges beschuldigten sich Ryan Goslings Eltern gegenseitig des physischen und psychischen Missbrauchs. Nach der Scheidung verlangte Goslings Vater dann auch noch Geld von seinem Sohn - mit der Begründung, in dessen Schauspielkarriere investiert zu haben.
- Demi Moore
Auch Schauspielerin Demi Moore stammt aus zerrütteten familiären Verhältnissen. Ihr leiblicher Vater verließ die Familie noch vor ihrer Geburt - nur zwei Monate, nachdem er Moores Mutter geheiratet hatte. Ihre Mutter heiratete dann den Zeitungsverkäufer Dan Guynes. Weil dieser seinen Arbeitsplatz häufig wechselte, zog die Familie ständig um. 1978 ließ sich Moores Mutter von Guynes scheiden. Zwei Jahre später beging dieser Suizid.
- Rose McGowan
Schauspielerin Rose McGowan, die die Ermittlungen gegen Harvey Weinstein ins Rollen gebracht hat, blickt auf eine Kindheit in einer italienischen Sekte zurück. Ihre Eltern - der Vater gewalttätig, die Mutter von Unsicherheiten geprägt - hatten sich der Sekte "Kinder Gottes" verschrieben.
Erst als immer offensichtlicher wurde, dass Kinder sexuellen Kontakt mit Erwachsenen haben sollten, stiegen ihre Eltern aus der dubiosen Glaubensgemeinschaft aus. Mitten in der Nacht flüchtete die Familie. In ihrem Buch "Brave" schreibt die ehemalige "Charmed"-Darstellerin, dass sie als Kind durch die Hölle gegangen sei.
- Jack Nicholson
Jack Nicholson wuchs als Sohn eines Schaufensterdekorateurs und einer Friseurin zusammen mit seiner 19 Jahre älteren Schwester June in der Kleinstadt Neptune City in New Jersey auf. Der Schock kam erst viel später: Mit 37 Jahren erfuhr Nicholson, dass jene Frau, die er für seine Schwester gehalten hatte, in Wahrheit seine Mutter war. Das kam aber erst ans Licht, als ein Journalist zu dem Thema recherchierte.
Ethel May hatte sich als Jacks Mutter ausgegeben, damit das Ansehen ihrer minderjährigen Tochter nicht zu Schaden kam. Sein Großvater John, der offiziell als sein Vater galt, war Alkoholiker und verließ die Familie, als Jack Nicholson noch ein Baby war.
- Charlize Theron
Charlize Therons Mutter erschoss den tyrannischen Vater vor den Augen ihrer 15-jährigen Tochter, um sich und Charlize vor den Gewaltausbrüchen ihres Mannes zu schützen. Vor Gericht wurde die Tat als Notwehr anerkannt.
- Dylan McDermott
Als der "American Horror Story"-Star fünf Jahre alt war, wurde seine Mutter von seinem Stiefvater erschossen. Dieser hatte versucht, es nach Suizid aussehen zu lassen. Lange konnte Dylan McDermotts Stiefvater die Tat nicht nachgewiesen werden. Erst 2015, als der Fall erneut ins Rollen gebracht wurde, kam die Wahrheit ans Licht.
- Diane Kruger
Die in Deutschland geborene Schauspielerin Diane Kruger macht seit Jahren in Hollywood Karriere. Der Weg dahin war aber nicht immer leicht. Ihr Vater war alkoholkrank, ihre Mutter verdiente den Lebensunterhalt und kümmerte sich um die Kinder. In ihren Rollen will Kruger, die mit fünfzehn Jahren als Model entdeckt wurde, aus diesem Grund Frauen spielen, die menschliche Geschichten erzählen. Das sei ihr wichtig.
- Kelsey Grammer
Schauspieler Kelsey Grammer, der aus "Cheers" oder "Frasier" bekannt ist, musste einige Schicksalsschläge überstehen. Sein Vater wurde 1968 erschossen. Dem nicht genug, hatte der Schauspieler auch mit dem Verlust seiner Schwester zu kämpfen. Diese wurde 1975 entführt, vergewaltigt und danach tödlich verletzt. 1980 der nächste Schicksalsschlag: Zwei Halbbrüder von Grammer starben bei einem Tauch-Unfall.
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