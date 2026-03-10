Drittes Kind von Sängerin Paloma Faith musste nach Geburt auf Intensivstation

Die britische Sängerin Paloma Faith hat am 6. März ihr drittes Kind, einen Buben, zur Welt gebracht. Die frohe Botschaft verkündete sie auf Instagram. Eine Million Menschen folgen Faith auf der Plattform. Die Geburt verlief nicht ohne Komplikationen. "Er war etwas früh dran und landete drei Tage mit Atemproblemen auf der Neugeborenen-Intensivstation", schrieb Faith zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie die Hand ihres Babys hält. Inzwischen habe sie nach Hause gehen können. Faith bedankte sich bei dem betreuenden Team und schloss ihren Post mit: "Kaiserschnitte sind schmerzhaft. Er ist perfekt und wunderbar. Stillen ist hart!"

Medienberichten zufolge ist Faith mit dem Veranstaltungsmanager Stevie Thomas liiert. "An einer Schwangerschaft ist nichts glamourös" Nach der Geburt ihres ersten Kindes war die Sängerin eigenen Angaben zufolge froh, dass sie die Schwangerschaft hinter sich hat. "An einer Schwangerschaft ist nichts glamourös", sagte sie 2017. Ihre erste Tochter kam 2016, die zweite 2021 zur Welt. "Es ist im Prinzip die Hölle."