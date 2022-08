Drew Barrymores überraschendes Liebesgeständnis an ihren Ex

Schauspielerin Drew Barrymore ("Drei Engel für Charlie", "E.T. - Der Außerirdische") hält sich nicht mit lobenden Worte für ihren Expartner, den Schauspieler Justin Long, zurück. Dem Komiker Mike Birbiglia erzählte sie in ihrer Talkshow "The Drew Barrymore Show", was diesen so besonders für sie machte. "Ich war sehr verliebt in Justin (...). Weißt du warum? Weil er lustig ist, er hat einen scharfsinnigen Geist", so Barrymore, bevor sie ihre Überlegungen näher ausführte - und für Lacher im Publikum sorgte: "Du willst wissen, warum er all die Damen bekommt? Nun, es gibt ein paar Gründe … ." Long sei "brillant, und er wird dich vor Lachen aus den Socken hauen."

Barrymore und Long trennten sich 2008 nach einer rund einjährigen Beziehung. Er ist inzwischen mit Hollywoodstar Kate Bosworth liiert.