Drew Barrymore begeistert mit ungeschminktem Selfie: "So sieht 47 aus"

Der 22.2.2022 war in vielerlei Hinsicht ein besonderes Datum - ist es ein Palindrom, also eine Zahlenfolge, die von vorne nach hinten sowie von hinten nach vorne gelesen gleich ist, war es auch f├╝r Hollywood-Star Drew Barrymore ein ganz spezieller Tag. Am Dienstag wurde die "Drei Engel f├╝r Charlie"-Darstellerin n├Ąmlich 47 Jahre alt. Dies feierte sie mit einem Selfie auf Social Media und zeigte sich ohne Make-up ihren Fans.

Drew Barrymore: Nat├╝rliches Selfie zum 47. Geburtstag

Stolz pr├Ąsentierte sich Barrymore auf Instagram und schrieb zu ihrem Bild von sich: "So sieht 47 aus." Mit ihrem nat├╝rlichen Look begeisterte die Amerikanerin nicht nur viele ihrer 15,2 Millionen Follower, sondern durfte sich auch ├╝ber etliche Komplimente und Geburtstags-Gratulationen von zahlreichen Promi-Kollegen freuen.